ميقاتي بعد استهداف بيروت: المجتمع الدولي مطالب بالعمل سريعا على وقف هذا العدوان

اعتبر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي "أن العدوان الاسرائيلي الهستيري هذا المساء على بيروت ومختلف المناطق اللبنانية والذي يستهدف بشكل خاص المدنيين، يؤكد مجددا ان العدو الاسرائيلي لا يقيم وزنا لاي قانون او اعتبار".



واعتبر ميقاتي أن "استهداف بيروت بشكل خاص يثبت حقد العدو عليها بما تمثله من حاضنة لجميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، ولكونها ايضا تتحضن العدد الاكبر من النازحين عن مناطق العدوان".



وشدد على ان المجتمع الدولي مطالب بالعمل سريعا على وقف هذا العدوان وتنفيذ وقف فوري لاطلاق النار.



وقال: "تبقى في الختام تحية خاصة الى أهل بيروت التي تحملت الكثير هذا النهار، كما تحمّلت على الدوام الحمل الاكبر عن كل لبنان".