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فياض الى الاردن للمشاركة في اعمال المجلس الوزاري العربي للمياه والمؤتمر العربي السادس للمياه

أخبار لبنان
2024-11-26 | 14:19
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فياض الى الاردن للمشاركة في اعمال المجلس الوزاري العربي للمياه والمؤتمر العربي السادس للمياه
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فياض الى الاردن للمشاركة في اعمال المجلس الوزاري العربي للمياه والمؤتمر العربي السادس للمياه

غادر وزير الطاقة والمياه د. وليد فيّاض الى الأردن للمشاركة في أعمال الدورة السادسة عشرة للمجلس الوزاري العربي والمؤتمر العربي السادس للمياه، والذي يناقش في جلسات متتالية وعلى مدى يومين، الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة 2030، والتحضير العربي للمنتديات العالمية للمياه، والتعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة.

وسيكون للوزير فياض كلمة يركز  فيها على الاعتداءات الإسرائيلية على البنى التحتية المائية في لبنان وما خلّفته من شهداء من الكادر البشري التابع لمؤسستي المياه في البقاع والجنوب ومن خسائر كبيرة في المنشآت تقدّر بمئات ملايين الدولارات والحاجة الماسّة لدعم لبنان لإعادة الإعمار من أجل تأمين المتطلبات الحياتية الضرورية التي تسمح بعودة النازحين الى بلداتهم وأراضيهم بأسرع وقت ممكن.

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