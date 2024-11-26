جولة لداليا جنبلاط على مراكز الإيواء في عاليه

زارت داليا جنبلاط، يرافقها وكيل داخلية عاليه في الحزب التقدمي الإشتراكي يوسف دعيبس، رئيس خلية الأزمة المركزية في عاليه الوليد شميط، وفريق عمل مؤسسة الفرح الاجتماعية، مراكز الإيواء في المدينة، حيث اطلعت على أوضاع العائلات النازحة والحاجات الصحية والتربوية، وبخاصة بعد انطلاق العام الدراسي والتحاق الطلاب بالمدارس التي تؤمن التعليم الحضوري.



وجاءت الجولة ضمن جولات جنبلاط على المناطق كافة.



كما زارت أيضًا دار المعلمين والمعلمات الذي تم تجهيزه من خلية الأزمة لاستقبال تلامذة المدارس الرسمية وتمكينهم من التعلم حضوريًا بحسب خطة وزارة التربية.