بيان حول إقفال المؤسسات والاعمال غدا... ووزير العمل ينفي

بعد انتشار بيان مزعوم صادر عن وزير العمل مصطفى بيرم بإقفال المؤسسات والاعمال غدا، نفى الوزير "بشدة صدور مثل هذا البيان".

وأكد بيرم أن "لا صحة للبيان على الاطلاق ويحتفظ لنفسه بالادعاء الشخصي حول هذا البيان المكذوب بل المشبوه الذي يحرف الانظار عن الاهتمام الرئيسي للشعب اللبناني حول وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان".



بدورها، نفت المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء "صدور اي مذكرة بالتعطيل غدًا في كل المؤسسات العامة والخاصة"، معتبرةً ان "ما نسب الى وزير العمل مصطفى بيرم في هذا الصدد عار من الصحة وهو أصلًا في غير موقعه الإداري".