حمدان للـLBCI: المطلوب اليوم هو عودة انتظام العمل المؤسساتي

أكد النائب فراس حمدان أننا "أمام لحظة يجب فيها وقف الحرب والمطلوب اليوم هو عودة انتظام العمل المؤسساتي".



ولفت حمدان، في حديث للـLBCI، الى أن "بعض الوزراء ليسوا مطلعين بعد على بنود ومضمون اتفاق وقف اطلاق النار، والمسؤولية اليوم تقع على عاتق المفاوض اللبناني الممثل برئيس مجلس النواب نبيه بري".



وأشار حمدان الى أن " الشعب اللبناني أثبت أنه في لحظات المحنة يجتمع على الرغم من كل الاختلافات".





