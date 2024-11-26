تحذير اسرائيلي الى سكان صور

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيرا "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة صور وتحديدًا في المباني المحددة في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة لها".



وجاء في منشوره عبر منصة أكس: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب... من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".