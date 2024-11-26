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بايدن وماكرون في بيان مشترك: إسرائيل ولبنان قبلا بوقف إطلاق النار بين البلدين
أخبار لبنان
2024-11-26 | 15:52
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بايدن وماكرون في بيان مشترك: إسرائيل ولبنان قبلا بوقف إطلاق النار بين البلدين
صدر البيان المشترك من رئيس الولايات المتحدة ورئيس الجمهورية الفرنسية الذي أعلنا فيه وقف إطلاق النار.
وجاء في البيان: "بعد أسابيع عديدة من التعبئة الدبلوماسية المكثفة، أعلن رئيس الولايات المتحدة، جوزيف بايدن، ورئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، اليوم أن إسرائيل ولبنان قد قبلا بوقف إطلاق النار بين البلدين. سيؤدي هذا الإعلان إلى إنهاء القتال في لبنان وحماية إسرائيل من التهديد الذي يشكله حزب الله والمنظمات الإرهابية الأخرى التي تعمل من لبنان. كما سيوفر الظروف اللازمة لاستعادة الهدوء بشكل مستدام، مما يتيح عودة آمنة لسكان الجانبين إلى منازلهم على طول الخط الأزرق.
ستعمل الولايات المتحدة وفرنسا مع إسرائيل ولبنان لضمان تنفيذ هذا الترتيب بالكامل وتطبيقه. كما تظل ملتزمة بمنع هذا الصراع من التسبب في دورة جديدة من العنف. وتعهدت الولايات المتحدة وفرنسا أيضًا بلعب دور رائد في دعم الجهود الدولية لتعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية وتعزيز التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء لبنان، من أجل تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة.
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