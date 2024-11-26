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ميقاتي: نرحب بقرار وقف إطلاق النار في لبنان والذي ساهمت بترتيبه الولايات المتحدة وفرنسا

أخبار لبنان
2024-11-26 | 15:59
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ميقاتي: نرحب بقرار وقف إطلاق النار في لبنان والذي ساهمت بترتيبه الولايات المتحدة وفرنسا
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ميقاتي: نرحب بقرار وقف إطلاق النار في لبنان والذي ساهمت بترتيبه الولايات المتحدة وفرنسا

تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا من الرئيس الاميركي جو بايدن تشاورا في خلاله في الوضع  الراهن وقرار وقف اطلاق النار.

وقد شكر  الرئيس ميقاتي الرئيس بايدن على الدعم الاميركي للبنان والمساعي التي قام بها موفده السيد آموس هوكشتاين للتوصل الى وقف اطلاق النار.

وعبّر رئيس الحكومة عن ترحيبه  بقرار  وقف إطلاق النار في لبنان والذي ساهمت بترتيبه مشكورة الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا.

وقال: "إن هذا التفاهم الذي رسم خارطة طريق لوقف النار، اطلعت عليه مساء اليوم، ونعتبره خطوة أساسية نحو  بسط الهدوء  والاستقرار في لبنان وعودة النازحين الى قرارهم  ومدنهم. كما انه يساعد على ارساء الاستقرار الإقليمي".

وأضف: "إنني، إذ اقدّر  المساعي المشتركة  للولايات المتحدة وفرنسا للتوصل الى هذا التفاهم، اجدد تأكيد  التزام الحكومة  بتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 وتعزيز حضور الجيش في الجنوب والتعاون مع قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان. وادعو دول العالم والمؤسسات الدولية المعنية الى تحمّل مسؤولياتها في هذا الصدد."

وختم ميقاتي: "كما اطالب  بالتزام العدو الاسرائيلي بشكل كامل بقرار وقف اطلاق النار  والانسحاب من كل المناطق والمواقع التي يحتلها والالتزام بالقرار 1701 كاملا ."

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