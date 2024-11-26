تحذير من أدرعي لأهالي الليلكي وشويفات العمروسية

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيرا إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: الليلكي وشويفات العمروسية".



وجاء في منشوره عبر منصة أكس: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب ... من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".