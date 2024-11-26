سقوط 3 أشخاص نتيجة غارات إسرائيلية على معابر حدودية بين لبنان وسوريا

قتل عنصران من القوات السورية في قصف إسرائيلي استهدف معابر حدودية بين لبنان وسوريا، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وذلك بعيد الإعلان مساء الثلاثاء عن التوصل لوقف لإطلاق النار بين حزب الله واسرائيل.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية من جهتها عن "استشهاد شخص وإصابة شخص آخر بجروح" في غارة استهدفت معبر العريضة الحدودي بين لبنان وسوريا.

وأفاد المرصد عن استهداف "الطيران الحربي الإسرائيلي معابر رسمية" بين البلدين وهي "العريضة في ريف طرطوس للمرة الأولى، والدبوسية وجوسيه في ريف حمص".

وأضاف أنّ الغارات على معبر الدبوسية أدّت إلى "مقتل عنصرين في قوات النظام"، في حصيلة أولية، وذلك بعد غارات مماثلة استهدفت معابر حدودية عديدة بين البلدين خلال الشهرين الماضيين.

واستهدفت الغارات ليل الثلاثاء كذلك "معابر غير رسمية في وادي خالد في ريف حمص و3 جسور على نهر الكبير الفاصل بين الحدود السورية واللبنانية"، وفق المرصد.

وكانت وكالة الأنباء السورية سانا أفادت في وقت سابق عن "عدوان إسرائيلي استهدف معبري العريضة والدبوسية الحدوديين مع لبنان".