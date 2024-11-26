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درغام: علينا العمل للوصول الى رئيس توافقي والتحدي الكبير اليوم هو الإعمار
أخبار لبنان
2024-11-26 | 15:30
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درغام: علينا العمل للوصول الى رئيس توافقي والتحدي الكبير اليوم هو الإعمار
شدد النائب أسعد درغام على أنه "علينا العمل للوصول الى رئيس توافقي والتحدي الكبير اليوم هو الإعمار".
وأشار درغام، في حديث للـLBCI، الى أن "اليوم لم يعد هناك أي داع لربط انتخاب رئيس الجمهورية بأي أمر آخر وعلى الرئيس المنتخب أن يكون قادرا على تشكيل حكومة وتحديد أولوياتها بعد وقف اطلاق النار ويحق للبنانيين أن يشعروا بالأمان الدائم".
واعتبر أن "عدم مشاركتنا في الجلسة غدا لن يوقف قرار وقف اطلاق النار ولو كان غيابنا يؤثر على ذلك لكنا أول الحاضرين".
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