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إنذار من أدرعي الى سكان منطقة الباشورة في بيروت

أخبار لبنان
2024-11-26 | 18:13
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إنذار من أدرعي الى سكان منطقة الباشورة في بيروت
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إنذار من أدرعي الى سكان منطقة الباشورة في بيروت

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي "انذارا عاجلا إلى السكان المتواجدين في منطقة بيروت وتحديدًا لكل من يتواجد في المباني المحددة بالأحمر وفق ما يعرض في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة لها في منطقة الباشورة.

وجاء في منشوره عبر منصة إكس: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب .... من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 250 متر".
 

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