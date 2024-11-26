تحذير من أدرعي إلى سكان هذه المباني في الغبيري

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارا عاجلا إلى"جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة لها في الغبيري".



وجاء في منشوره عبر منصة إكس: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب... من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".