مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ... أدرعي يوجّه انذارا عاجلا إلى سكان الجنوب

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعب انذارا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان.



وجاء في منشوره عبر منصة إكس: "مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وبناء على بنوده يبقى جيش الدفاع منتشرًا في مواقعه داخل جنوب لبنان.... يحظر عليكم التوجهه نحو القرى التي طالب جيش الدفاع بإخلائها أو باتجاه قوات جيش الدفاع في المنطقة... من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم امتنعوا عن الانتقال إلى المنطقة... سنقوم بإبلاغكم عن الموعد الآمن للعودة إلى منازلكم".