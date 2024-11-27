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مشهد العودة.... آلاف السيارات على الطرقات والمواطنون "راجعين" (فيديو)
أخبار لبنان
2024-11-27 | 00:17
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مشهد العودة.... آلاف السيارات على الطرقات والمواطنون "راجعين" (فيديو)
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مشهد العودة.... آلاف السيارات على الطرقات والمواطنون "راجعين" (فيديو)
مع دخول وقف اطلاق النار حيّز التنفيذ، سارع المواطنون العودة الى بيوتهم، وشهد الاوتوستراد الساحلي آلاف السيارات العائدة، بعضها محمًلاً بالأغراض، ما أدى الى زحمة سير منذ ساعات الصباح الاولى.
وعبّر عدد من المواطنين، عن فرحتهم بالعودة الى قراهم ومدنهم، وبعضهم ذاهب للإطمئنان على بيته، وبعضهم يريد فقد العودة ولو مع تضرر منزله.
اشارة الى أن الجيش الاسرائيلي كان انذر سكان جنوب لبنان، قائلا أن "مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وبناء على بنوده يبقى الجيش الاسرائيلي منتشرًا في مواقعه داخل جنوب لبنان. يحظر عليكم التوجهه نحو القرى التي طالب الجيش الاسرائيلي بإخلائها أو باتجاه قوات الجيش الاسرائيلي في المنطقة. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم امتنعوا عن الانتقال إلى المنطقة. سنقوم بإبلاغكم عن الموعد الآمن للعودة إلى منازلكم".
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العودة....
السيارات
الطرقات
والمواطنون
"راجعين"
(فيديو)
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