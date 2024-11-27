باسيل: الأولوية الآن لانتخاب رئيس توافقي وتشكيل حكومة ووضع إستراتيجية دفاعية بقيادة الدولة

كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على منصة "إكس": "مبروك للبنانيين وقف الاعمال العدائية، تمهيدًا لوقف نهائي لاطلاق النار تحت سقف السيادة. عودة اهلنا لمنازلهم ضرورية، والأولوية الآن لانتخاب رئيس توافقي وتشكيل حكومة لبدء الاصلاح واعادة الاعمار ووضع استراتيجية دفاعية بقيادة الدولة وتحييد لبنان عن الصراعات والمحاور لعدم تجدد الحرب".