توضيح من وزارة المالية... هذا ما جاء فيه

أوضحت وزارة المالية ان اعتذارها في بيانها امس الثلاثاء من المواطنين بمديرياتها وامانات السجل العقاري ودوائر المساحة اليوم الاربعاء لا يعني توقف العمل في تلك المديريات حيث ينكب العاملون اليوم على العمل على تحويل رواتب العاملين والمتقاعدين في القطاع العام والاسلاك العسكرية كافةً، اضافة الى استمرار العمل بسائر الملفات.



وعليه، وبعد سريان وقف اطلاق النار، فإنها تعاود فتح ابوابها اعتبارًا من صباح غد الخميس كالمعتاد للمديريات المالية، ووفق البرنامج المقرر لدى كل ما يتعلق بالشؤون العقارية.

