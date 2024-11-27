اليكم إعلان وقف الأعمال العدائية والالتزامات المتعلقة بترتيبات الأمن المعززة وتنفيذ القرار 1701

الجيش وزع منشورات تحذيرية من وجود قذائف غير منفجرة عند ازالة الركام

الجيش وزع منشورات تحذيرية من وجود قذائف غير منفجرة عند ازالة الركام

توضيح من وزارة المالية... هذا ما جاء فيه