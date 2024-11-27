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بري: نطوي مرحلة تاريخية... ولانتخاب رئيس لا يكون تحدياً لأحد
أخبار لبنان
2024-11-27 | 06:10
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بري: نطوي مرحلة تاريخية... ولانتخاب رئيس لا يكون تحدياً لأحد
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بري: نطوي مرحلة تاريخية... ولانتخاب رئيس لا يكون تحدياً لأحد
أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري إن الحرب مع إسرائيل كانت "مرحلة تاريخية كانت الأخطر" التي يمر بها لبنان، وذلك بعد ساعات
من دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ.
وقال "أخاطبكم ونحن نطوي مرحلة تاريخية كانت الأخطر التي مرت على لبنان مهددة شعبه وتاريخه وثرواته"، مناشداً القوى السياسية لان "اللحظة ليست للرقص فوق الدماء بل ان نحفظ لبنان واحداً قادراُ على الخروج أكثر قوة من محنته، واللحظة إمتحان لكل اللبنانيين وللشيعي قبل أي شخص آخر وهي امتحان لكيفية حماية لبنان من المخاطر التي تهدده" كما قال.
وشدد بري على ضرورة إعادة الحياة للمؤسسات الدستورية مع انتخاب رئيس للجمهورية لا يكون تحديا لاحد ويجمع لا يفرق.
وشكر كل من ساهم في وقف إطلاق النار.
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