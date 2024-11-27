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أبو الحسن بعد انتهاء لقاء رئيس "التقدمي" ووفد مع الراعي: الإتفاق هو انتصار لسيادة لبنان ووحدته والدولة فيه

أخبار لبنان
2024-11-27 | 06:10
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أبو الحسن بعد انتهاء لقاء رئيس &quot;التقدمي&quot; ووفد مع الراعي: الإتفاق هو انتصار لسيادة لبنان ووحدته والدولة فيه
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أبو الحسن بعد انتهاء لقاء رئيس "التقدمي" ووفد مع الراعي: الإتفاق هو انتصار لسيادة لبنان ووحدته والدولة فيه

أكد عضو "اللقاء الديموقراطي" هادي أبو الحسن، بعد انتهاء لقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط مع وفد ضم النواب وائل ابو فاعور، فيصل الصايغ، هادي او الحسن، أمين سر الحزب ظافر ناصر ومستشار النائب تيمور حسام حرب أن "ما جرى من وقف إطلاق نار أمر مهم ولا بد من الشروع ببدء تطبيق الاتفاق خصوصًا القرار 1701".

وأشار إلى "دعم الجيش ودوره"، معتبرًا أن "عليه مسؤولية كبيرة في تطبيق الخطة جنوبي الليطاني".

وقال: "لا بد من انتخاب رئيس للجمهورية اليوم ونتطلع إلى جلسة انتخاب ينتج عنها رئيس توافقي يرضي الجميع ويبدد الهواجس".

وأعلن ان "اتفاق الطائف هو الأساس واليوم الظرف يختلف عما كان عام 2006 ولماذا علينا أن نتوقع 7 أيار جديد؟ وهناك وعي كبير وعلينا تكريس التجربة والوحدة الوطنية".

‎ولفت أبو الحسن الى اننا "سمعنا كلامًا إيجابيًا هذا الأسبوع بالنسبة للدعوة الى انتخاب رئيس توافقي"، وقال: "علينا ألا نفوت نفوت ما توصلنا إليه في اتفاق وقف إطلاق النار وهذا الاتفاق هو انتصار لسيادة لبنان ووحدته والدولة في لبنان".

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