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ميقاتي أمل أن تكون هناك صفحة جديدة في لبنان: لانتخاب رئيس للجمهورية وانتظام عمل المؤسسات الدستورية

أخبار لبنان
2024-11-27 | 06:53
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ميقاتي أمل أن تكون هناك صفحة جديدة في لبنان: لانتخاب رئيس للجمهورية وانتظام عمل المؤسسات الدستورية
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ميقاتي أمل أن تكون هناك صفحة جديدة في لبنان: لانتخاب رئيس للجمهورية وانتظام عمل المؤسسات الدستورية

أمل الرئيس نجيب ميقاتي أن تكون هناك صفحة جديدة في لبنان، كما أمل بأن تؤدي الأيام المقبلة إلى انتخاب رئيس للجمهورية وانتظام عمل المؤسسات الدستورية لما فيه خير هذا الوطن. 

وشكر ميقاتي، الرئيس بري، على كل الجهد الذي قام به في الفترة الماضية، وقال: "هو جهد كبير اتابعه وأعي تماما ما اقوله وادعو الله بأن يطيل لنا الله بعمره المديد". وشكر المؤسسات الأهلية التي تعاونت مع الدولة وقامت بواجباتها كاملة وهي عديدة وعملت بكل إخلاص من أجل مواجهة موضوع النازحين في هذه الظروف الصعبة، وقال: "التضامن الوطني كان كاملا عند الجميع في هذا الظرف". وشكر إدارة "الميدل ايست" بشخص رئيسها محمد الحوت وكل الموظفين فيها،  من ملاحين ومضيفين ومضيفات ومهندسين وعمال على شجاعتهم واصرارهم على ان يبقى هذا المرفق يعمل بكل ما للكلمة من معنى.
 
واضاف: "كلمة من القلب الى جميع المواطنين في لبنان لنأخذ العبر من المرحلة الصعبة التي مررنا بها ونرى نصف الكوب الممتلئ.اتحدث عن الاحتضان الذي حصل بين اللبنانيين و دور الجيش الذي يقوم به في اصعب الظروف و هناك 46 شهيدا و جهود الأمن الداخلي رغم ظروفه و القطاع الصحي و الشهداء منه و المسعفين. لبنان يستحق منا جميعا كل جهد وصبر وايمان بأن الغد سيكون مشرقاً و مفعماً بالرجاء وتضامن جميع ابنائه".

وتابع: "نحن على ثقة تامة بأن الغد سيكون أفضل شرط أن نضع خلافاتنا الظرفية جانبًا، وأن نتطلع إلى المستقبل بثقة وأمل. نحن مع اهلنا في الجنوب و البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت وعلى امتداد  الوطن ، لدعم حضورهم الاجتماعي  وتحصين صمودهم بكل ما أوتيت الدولة من قوة وسنواكب اوضاعهم ونعمل مع المجتمعات الصديقة لإعادة الإعمار وتحقيق عودتهم الكريمة إلى مناطقهم".

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