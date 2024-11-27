الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
11
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
11
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مخزومي: المطلوب إعادة تنظيم الدولة عبر انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن
أخبار لبنان
2024-11-27 | 06:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مخزومي: المطلوب إعادة تنظيم الدولة عبر انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن
أكد رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي أن" التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل هو بداية طريق استعادة لبنان لسيادته".
وأشار في بيان إلى أنه "على الرغم من الدّمار الهائل الذي حلّ بالعاصمة بيروت ومختلف المناطق اللبنانية من الجنوب إلى البقاع والضاحية من جراء الحرب، إلا أن قرار وقف إطلاق النار يعتبر خطوة مهمة جداً لوقف المجازر وعداد الشهداء الذي قارب الـ4000، ناهيك عن الجرحى والمصابين".
وشدد مخزومي على أن" المطلوب اليوم هو إعادة تنظيم الدولة عبر انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، وتشكيل حكومة قادرة على إدارة البلد والاهتمام بالمواطنين، وتفعيل عمل مجلس النواب للنهوض بالبلد على كافة المستويات، وأولها إعادة الزخم والفعالية لمؤسسات الدولة وأجهزتها كافة، وبالتأكيد تطبيق اتفاق الطائف والقرارات الدولية".
وقال مخزومي إن "العبرة تبقى في تطبيق القرار 1701 وكافة بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية - فرنسية، وألا يبقى حبراً على ورق كما حصل سابقاً فوصلنا إلى ما نحن فيه".
ودعا مخزومي بـ"الرحمة لجميع الشهداء، والشفاء العاجل للجرحى".
أخبار لبنان
المطلوب
إعادة
تنظيم
الدولة
انتخاب
للجمهورية
بأسرع
التالي
الموسوي: هناك صورة حقيقية يجب ان يبنى عليها في المستقبل وهي صورة وحدة اللبنانيين
ميقاتي أمل أن تكون هناك صفحة جديدة في لبنان: لانتخاب رئيس للجمهورية وانتظام عمل المؤسسات الدستورية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-10-28
النائب سيزار أبي خليل: مبادرات التيار الوطنيّ الحر كانت تطمح إلى توافق أوسع ونعمل نحو إعادة هيبة الدولة بدءًا من انتخاب رئيس للجمهورية وصولًا إلى حكومة مكتملة الصلاحية
آخر الأخبار
2024-10-28
النائب سيزار أبي خليل: مبادرات التيار الوطنيّ الحر كانت تطمح إلى توافق أوسع ونعمل نحو إعادة هيبة الدولة بدءًا من انتخاب رئيس للجمهورية وصولًا إلى حكومة مكتملة الصلاحية
0
آخر الأخبار
04:40
بري: لإعادة الحياة للمؤسسات الدستورية مع انتخاب رئيس للجمهورية لا يكون تحديا لاحد ويجمع لا يفرق
آخر الأخبار
04:40
بري: لإعادة الحياة للمؤسسات الدستورية مع انتخاب رئيس للجمهورية لا يكون تحديا لاحد ويجمع لا يفرق
0
آخر الأخبار
2024-11-13
ميشال الدويهي لـ"حوار المرحلة": المطلوب من الرئيس بري أمر واحد وهو فتح جلسات لانتخاب رئيس للجمهورية ويستطيع أن يقول ما يريده ولكن هذا لا يعني انه صحيح
آخر الأخبار
2024-11-13
ميشال الدويهي لـ"حوار المرحلة": المطلوب من الرئيس بري أمر واحد وهو فتح جلسات لانتخاب رئيس للجمهورية ويستطيع أن يقول ما يريده ولكن هذا لا يعني انه صحيح
0
أخبار لبنان
2024-11-13
مخزومي: لانتخاب رئيس للجمهورية كمرحلة أولى
أخبار لبنان
2024-11-13
مخزومي: لانتخاب رئيس للجمهورية كمرحلة أولى
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:10
هكذا يبدو المشهد من الضاحية الجنوبية...
أخبار لبنان
09:10
هكذا يبدو المشهد من الضاحية الجنوبية...
0
أخبار لبنان
08:59
المشهد من البقاع على الطرقات المؤدية إلى بعلبك والهرمل
أخبار لبنان
08:59
المشهد من البقاع على الطرقات المؤدية إلى بعلبك والهرمل
0
أخبار لبنان
08:58
الـLBCI تفقدت الأضرار في النويري وواكبت العودة الى الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
08:58
الـLBCI تفقدت الأضرار في النويري وواكبت العودة الى الضاحية الجنوبية
0
أخبار لبنان
08:56
الخطيب: نتمسك بمشروع الدولة القوية ونرفض أصوات النشاز التي تتعاطى مع الأزمة على قاعدة منتصر ومهزوم
أخبار لبنان
08:56
الخطيب: نتمسك بمشروع الدولة القوية ونرفض أصوات النشاز التي تتعاطى مع الأزمة على قاعدة منتصر ومهزوم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
بينما لبنان يغرق في الانهيار.. اقتصاد إسرائيل يزدهر رغم الحرب
تقارير نشرة الاخبار
14:27
بينما لبنان يغرق في الانهيار.. اقتصاد إسرائيل يزدهر رغم الحرب
0
أمن وقضاء
2024-10-30
كمين محكم لشعبة المعلومات في بعلبك... وتوقيف مروج مخدرات
أمن وقضاء
2024-10-30
كمين محكم لشعبة المعلومات في بعلبك... وتوقيف مروج مخدرات
0
أمن وقضاء
01:42
جولة في النبطية تظهر حجم الدمار... (فيديو)
أمن وقضاء
01:42
جولة في النبطية تظهر حجم الدمار... (فيديو)
0
صحف اليوم
00:39
اللجنة الخماسية ستشرف على تنفيذ عمليات إخلاء "حزب الله" من مناطق الجنوب (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:39
اللجنة الخماسية ستشرف على تنفيذ عمليات إخلاء "حزب الله" من مناطق الجنوب (الشرق الأوسط)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:10
هكذا يبدو المشهد من الضاحية الجنوبية...
أخبار لبنان
09:10
هكذا يبدو المشهد من الضاحية الجنوبية...
0
أخبار لبنان
08:59
المشهد من البقاع على الطرقات المؤدية إلى بعلبك والهرمل
أخبار لبنان
08:59
المشهد من البقاع على الطرقات المؤدية إلى بعلبك والهرمل
0
أخبار لبنان
08:58
الـLBCI تفقدت الأضرار في النويري وواكبت العودة الى الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
08:58
الـLBCI تفقدت الأضرار في النويري وواكبت العودة الى الضاحية الجنوبية
0
أخبار لبنان
08:35
في النبطية... حركة العودة بدأت منذ الصباح
أخبار لبنان
08:35
في النبطية... حركة العودة بدأت منذ الصباح
0
أخبار لبنان
07:01
الموسوي: هناك صورة حقيقية يجب ان يبنى عليها في المستقبل وهي صورة وحدة اللبنانيين
أخبار لبنان
07:01
الموسوي: هناك صورة حقيقية يجب ان يبنى عليها في المستقبل وهي صورة وحدة اللبنانيين
0
أخبار لبنان
00:17
مشهد العودة.... آلاف السيارات على الطرقات والمواطنون "راجعين" (فيديو)
أخبار لبنان
00:17
مشهد العودة.... آلاف السيارات على الطرقات والمواطنون "راجعين" (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
16:52
بعد اعلان وقف اطلاق النار... إليكم أبرز التطورات السياسية والميدانية في اسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
16:52
بعد اعلان وقف اطلاق النار... إليكم أبرز التطورات السياسية والميدانية في اسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
16:40
كيف تبدو الصورة في بيروت حاليا؟
تقارير نشرة الاخبار
16:40
كيف تبدو الصورة في بيروت حاليا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
16:30
إليكم الوضع في الضاحية الآن
تقارير نشرة الاخبار
16:30
إليكم الوضع في الضاحية الآن
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
21:12
مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ... أدرعي يوجّه انذارا عاجلا إلى سكان الجنوب
أخبار لبنان
21:12
مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ... أدرعي يوجّه انذارا عاجلا إلى سكان الجنوب
2
خبر عاجل
09:48
النائب حسن فضل الله لـ"رويترز": فروع حزب الله الاجتماعية والصحية جاهزة للمساعدة بعد اليوم التالي للحرب في أمور منها عودة النازحين وإعادة الإعمار
خبر عاجل
09:48
النائب حسن فضل الله لـ"رويترز": فروع حزب الله الاجتماعية والصحية جاهزة للمساعدة بعد اليوم التالي للحرب في أمور منها عودة النازحين وإعادة الإعمار
3
خبر عاجل
13:35
الإعلام الإسرائيلي ينشر بنود إتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان...
خبر عاجل
13:35
الإعلام الإسرائيلي ينشر بنود إتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان...
4
أخبار لبنان
00:17
مشهد العودة.... آلاف السيارات على الطرقات والمواطنون "راجعين" (فيديو)
أخبار لبنان
00:17
مشهد العودة.... آلاف السيارات على الطرقات والمواطنون "راجعين" (فيديو)
5
خبر عاجل
07:32
بيان لوزير التربية حول عودة التدريس الحضوري... وهذا ما جاء فيه
خبر عاجل
07:32
بيان لوزير التربية حول عودة التدريس الحضوري... وهذا ما جاء فيه
6
خبر عاجل
09:47
الجيش الإسرائيلي: سنقوم بمهاجمة فروع عديدة لجميعة القرض الحسن حيث تحتوي هذه الفروع على أموال تمويل إيرانية وأخرى من مصادر الدخل لحزب الله
خبر عاجل
09:47
الجيش الإسرائيلي: سنقوم بمهاجمة فروع عديدة لجميعة القرض الحسن حيث تحتوي هذه الفروع على أموال تمويل إيرانية وأخرى من مصادر الدخل لحزب الله
7
خبر عاجل
14:00
أ.ف.ب: غارة على منطقة الحمرا في بيروت
خبر عاجل
14:00
أ.ف.ب: غارة على منطقة الحمرا في بيروت
8
خبر عاجل
10:17
تحذير من ادرعي لسكان راس بيروت والمزرعة والمصيطبة وزقاق البلاط
خبر عاجل
10:17
تحذير من ادرعي لسكان راس بيروت والمزرعة والمصيطبة وزقاق البلاط
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More