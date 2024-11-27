مخزومي: المطلوب إعادة تنظيم الدولة عبر انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن

أكد رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي أن" التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل هو بداية طريق استعادة لبنان لسيادته".



وأشار في بيان إلى أنه "على الرغم من الدّمار الهائل الذي حلّ بالعاصمة بيروت ومختلف المناطق اللبنانية من الجنوب إلى البقاع والضاحية من جراء الحرب، إلا أن قرار وقف إطلاق النار يعتبر خطوة مهمة جداً لوقف المجازر وعداد الشهداء الذي قارب الـ4000، ناهيك عن الجرحى والمصابين".



وشدد مخزومي على أن" المطلوب اليوم هو إعادة تنظيم الدولة عبر انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، وتشكيل حكومة قادرة على إدارة البلد والاهتمام بالمواطنين، وتفعيل عمل مجلس النواب للنهوض بالبلد على كافة المستويات، وأولها إعادة الزخم والفعالية لمؤسسات الدولة وأجهزتها كافة، وبالتأكيد تطبيق اتفاق الطائف والقرارات الدولية".



وقال مخزومي إن "العبرة تبقى في تطبيق القرار 1701 وكافة بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية - فرنسية، وألا يبقى حبراً على ورق كما حصل سابقاً فوصلنا إلى ما نحن فيه".



ودعا مخزومي بـ"الرحمة لجميع الشهداء، والشفاء العاجل للجرحى".