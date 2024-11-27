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قماطي: حزب الله يتحضر لإقامة تشييع "شعبي" للشهيد السيد حسن نصرالله

أخبار لبنان
2024-11-27 | 07:35
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قماطي: حزب الله يتحضر لإقامة تشييع &quot;شعبي&quot; للشهيد السيد حسن نصرالله
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قماطي: حزب الله يتحضر لإقامة تشييع "شعبي" للشهيد السيد حسن نصرالله

أعلن نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي أن حزب الله يتحضر لإقامة تشييع "شعبي" للأمين العام السابق للحزب الشهيد السيد حسن نصرالله.

وقال قماطي في خلال مؤتمر صحفي في الضاحية: "أجّلنا تشييع سماحة الأمين العام لكي نقوم بتشييع لائق به بروحه وبشهادته هو ورفيق دربه رئيس المجلس التنفيذي سماحة السيد هاشم صفي الدين".

وأضاف: "اليوم نحضّر لهذا التشييع الذي سيكون استثناء واضحا وقويا وشعبيا ورسميا وسياسيا".
 
وتابع: "سنعيد اعمار الضاحية وكل المناطق التي تضررت وايواء العوائل التي اصبحت من دون منازل".

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