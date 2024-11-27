الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
11
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
11
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قماطي: حزب الله يتحضر لإقامة تشييع "شعبي" للشهيد السيد حسن نصرالله
أخبار لبنان
2024-11-27 | 07:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قماطي: حزب الله يتحضر لإقامة تشييع "شعبي" للشهيد السيد حسن نصرالله
أعلن نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي أن حزب الله يتحضر لإقامة تشييع "شعبي" للأمين العام السابق للحزب الشهيد السيد حسن نصرالله.
وقال قماطي في خلال مؤتمر صحفي في الضاحية: "أجّلنا تشييع سماحة الأمين العام لكي نقوم بتشييع لائق به بروحه وبشهادته هو ورفيق دربه رئيس المجلس التنفيذي سماحة السيد هاشم صفي الدين".
وأضاف: "اليوم نحضّر لهذا التشييع الذي سيكون استثناء واضحا وقويا وشعبيا ورسميا وسياسيا".
وتابع: "سنعيد اعمار الضاحية وكل المناطق التي تضررت وايواء العوائل التي اصبحت من دون منازل".
أخبار لبنان
يتحضر
لإقامة
تشييع
"شعبي"
للشهيد
السيد
نصرالله
التالي
البيسري ترأس اجتماعا لضباط الأمن العام: نحن أمام مرحلة جديدة تتطلب استنفارا كبيرا
بيان لوزير التربية حول عودة التدريس الحضوري... وهذا ما جاء فيه
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-11-03
"نحن هنا... لن نترك الساح ولن نسقط السلاح"... هكذا استذكرت آية طيبا السيد الشهيد حسن نصرالله
فنّ
2024-11-03
"نحن هنا... لن نترك الساح ولن نسقط السلاح"... هكذا استذكرت آية طيبا السيد الشهيد حسن نصرالله
0
أخبار لبنان
2024-10-30
الصادق لـ"حوار المرحلة": لا أحد في حزب الله كالسيد نصرالله... ويجب ألا نقبل أن يكون هناك أي سلاح آخر خارج الجيش
أخبار لبنان
2024-10-30
الصادق لـ"حوار المرحلة": لا أحد في حزب الله كالسيد نصرالله... ويجب ألا نقبل أن يكون هناك أي سلاح آخر خارج الجيش
0
آخر الأخبار
2024-10-30
وضاح الصادق لـ"حوار المرحلة": الشيخ نعيم قاسم ليس رجلا عسكريا وليس سيدا وهذا لديه دلالة كبيرة ولا أحد في حزب الله كالسيد حسن نصرالله
آخر الأخبار
2024-10-30
وضاح الصادق لـ"حوار المرحلة": الشيخ نعيم قاسم ليس رجلا عسكريا وليس سيدا وهذا لديه دلالة كبيرة ولا أحد في حزب الله كالسيد حسن نصرالله
0
آخر الأخبار
2024-10-08
نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم: كلهم يحاولون أن يضغطوا علينا لكي نخاف لكنّنا لن نخاف ونحن أبناء الأمين العام الشهيد سيد شهداء محور المقاومة السيد نصرالله
آخر الأخبار
2024-10-08
نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم: كلهم يحاولون أن يضغطوا علينا لكي نخاف لكنّنا لن نخاف ونحن أبناء الأمين العام الشهيد سيد شهداء محور المقاومة السيد نصرالله
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:10
هكذا يبدو المشهد من الضاحية الجنوبية...
أخبار لبنان
09:10
هكذا يبدو المشهد من الضاحية الجنوبية...
0
أخبار لبنان
08:59
المشهد من البقاع على الطرقات المؤدية إلى بعلبك والهرمل
أخبار لبنان
08:59
المشهد من البقاع على الطرقات المؤدية إلى بعلبك والهرمل
0
أخبار لبنان
08:58
الـLBCI تفقدت الأضرار في النويري وواكبت العودة الى الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
08:58
الـLBCI تفقدت الأضرار في النويري وواكبت العودة الى الضاحية الجنوبية
0
أخبار لبنان
08:56
الخطيب: نتمسك بمشروع الدولة القوية ونرفض أصوات النشاز التي تتعاطى مع الأزمة على قاعدة منتصر ومهزوم
أخبار لبنان
08:56
الخطيب: نتمسك بمشروع الدولة القوية ونرفض أصوات النشاز التي تتعاطى مع الأزمة على قاعدة منتصر ومهزوم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
بينما لبنان يغرق في الانهيار.. اقتصاد إسرائيل يزدهر رغم الحرب
تقارير نشرة الاخبار
14:27
بينما لبنان يغرق في الانهيار.. اقتصاد إسرائيل يزدهر رغم الحرب
0
أمن وقضاء
2024-10-30
كمين محكم لشعبة المعلومات في بعلبك... وتوقيف مروج مخدرات
أمن وقضاء
2024-10-30
كمين محكم لشعبة المعلومات في بعلبك... وتوقيف مروج مخدرات
0
أمن وقضاء
01:42
جولة في النبطية تظهر حجم الدمار... (فيديو)
أمن وقضاء
01:42
جولة في النبطية تظهر حجم الدمار... (فيديو)
0
صحف اليوم
00:39
اللجنة الخماسية ستشرف على تنفيذ عمليات إخلاء "حزب الله" من مناطق الجنوب (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:39
اللجنة الخماسية ستشرف على تنفيذ عمليات إخلاء "حزب الله" من مناطق الجنوب (الشرق الأوسط)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:10
هكذا يبدو المشهد من الضاحية الجنوبية...
أخبار لبنان
09:10
هكذا يبدو المشهد من الضاحية الجنوبية...
0
أخبار لبنان
08:59
المشهد من البقاع على الطرقات المؤدية إلى بعلبك والهرمل
أخبار لبنان
08:59
المشهد من البقاع على الطرقات المؤدية إلى بعلبك والهرمل
0
أخبار لبنان
08:58
الـLBCI تفقدت الأضرار في النويري وواكبت العودة الى الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
08:58
الـLBCI تفقدت الأضرار في النويري وواكبت العودة الى الضاحية الجنوبية
0
أخبار لبنان
08:35
في النبطية... حركة العودة بدأت منذ الصباح
أخبار لبنان
08:35
في النبطية... حركة العودة بدأت منذ الصباح
0
أخبار لبنان
07:01
الموسوي: هناك صورة حقيقية يجب ان يبنى عليها في المستقبل وهي صورة وحدة اللبنانيين
أخبار لبنان
07:01
الموسوي: هناك صورة حقيقية يجب ان يبنى عليها في المستقبل وهي صورة وحدة اللبنانيين
0
أخبار لبنان
00:17
مشهد العودة.... آلاف السيارات على الطرقات والمواطنون "راجعين" (فيديو)
أخبار لبنان
00:17
مشهد العودة.... آلاف السيارات على الطرقات والمواطنون "راجعين" (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
16:52
بعد اعلان وقف اطلاق النار... إليكم أبرز التطورات السياسية والميدانية في اسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
16:52
بعد اعلان وقف اطلاق النار... إليكم أبرز التطورات السياسية والميدانية في اسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
16:40
كيف تبدو الصورة في بيروت حاليا؟
تقارير نشرة الاخبار
16:40
كيف تبدو الصورة في بيروت حاليا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
16:30
إليكم الوضع في الضاحية الآن
تقارير نشرة الاخبار
16:30
إليكم الوضع في الضاحية الآن
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
21:12
مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ... أدرعي يوجّه انذارا عاجلا إلى سكان الجنوب
أخبار لبنان
21:12
مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ... أدرعي يوجّه انذارا عاجلا إلى سكان الجنوب
2
خبر عاجل
09:48
النائب حسن فضل الله لـ"رويترز": فروع حزب الله الاجتماعية والصحية جاهزة للمساعدة بعد اليوم التالي للحرب في أمور منها عودة النازحين وإعادة الإعمار
خبر عاجل
09:48
النائب حسن فضل الله لـ"رويترز": فروع حزب الله الاجتماعية والصحية جاهزة للمساعدة بعد اليوم التالي للحرب في أمور منها عودة النازحين وإعادة الإعمار
3
خبر عاجل
13:35
الإعلام الإسرائيلي ينشر بنود إتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان...
خبر عاجل
13:35
الإعلام الإسرائيلي ينشر بنود إتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان...
4
أخبار لبنان
00:17
مشهد العودة.... آلاف السيارات على الطرقات والمواطنون "راجعين" (فيديو)
أخبار لبنان
00:17
مشهد العودة.... آلاف السيارات على الطرقات والمواطنون "راجعين" (فيديو)
5
خبر عاجل
07:32
بيان لوزير التربية حول عودة التدريس الحضوري... وهذا ما جاء فيه
خبر عاجل
07:32
بيان لوزير التربية حول عودة التدريس الحضوري... وهذا ما جاء فيه
6
خبر عاجل
09:47
الجيش الإسرائيلي: سنقوم بمهاجمة فروع عديدة لجميعة القرض الحسن حيث تحتوي هذه الفروع على أموال تمويل إيرانية وأخرى من مصادر الدخل لحزب الله
خبر عاجل
09:47
الجيش الإسرائيلي: سنقوم بمهاجمة فروع عديدة لجميعة القرض الحسن حيث تحتوي هذه الفروع على أموال تمويل إيرانية وأخرى من مصادر الدخل لحزب الله
7
خبر عاجل
14:00
أ.ف.ب: غارة على منطقة الحمرا في بيروت
خبر عاجل
14:00
أ.ف.ب: غارة على منطقة الحمرا في بيروت
8
خبر عاجل
10:17
تحذير من ادرعي لسكان راس بيروت والمزرعة والمصيطبة وزقاق البلاط
خبر عاجل
10:17
تحذير من ادرعي لسكان راس بيروت والمزرعة والمصيطبة وزقاق البلاط
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More