هكذا يبدو المشهد من الضاحية الجنوبية...

مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ... أدرعي يوجّه انذارا عاجلا إلى سكان الجنوب

مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ... أدرعي يوجّه انذارا عاجلا إلى سكان الجنوب

تحذير من أدرعي إلى سكان هذه المباني في الغبيري