تحركات لوزارة الأشغال لتعبيد الطريق الدولية عند المصنع... هذه التفاصيل

حميه من جسر حارة حريك: بدء فتح الطرق بالتعاون مع إتحاد بلديات الضاحية

حميه من جسر حارة حريك: بدء فتح الطرق بالتعاون مع إتحاد بلديات الضاحية

مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ... أدرعي يوجّه انذارا عاجلا إلى سكان الجنوب