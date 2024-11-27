ايران ترحّب بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان: نؤكد دعمنا الراسخ للبنان

رحّبت إيران بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان في معرض تعليقها على بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان إنّ ايران بانتهاء العدوان الاسرائيلي على لبنان"، مؤكدة دعمها الراسخ للبنان حكومة وشعبا ومقاومة"، وداعية المجتمع الدولي إلى "الضغط" على إسرائيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة.