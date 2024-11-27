أبو الغيط يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

رحب الأمين العام لجامعة الدول العريية أحمد أبو الغيط بدخول اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ، مشيرا في تصريح له فور عودته الي القاهرة اليوم الى أن "الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو التهدئة وحقن الدماء ويتعين تنفيذه بشكل كامل ودقيق حتى يتمكن لبنان من استعادة عافيته في اقرب وقت".



وشدد أبو الغيط في تصريحاته، على أن "الشعب اللبناني عانى الكثير خلال هذه الحرب التي أسقطت آلاف الضحايا بين المدنيين، واحدثت دمارا كبيرا بالبنية الأساسية"، موضحاً أن "الاتفاق يمثل فرصة مهمة للشعب اللبناني لالتقاط الأنفاس واعادة ترتيب الوضع السياسي الداخلي، خصوصا ما يتصل بموضوع انتخاب رئيس للجمهورية بعد شغور دام لما يزيد على عامين".



ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط تأكيده على ضرورة انهاء اجراءات الانسحاب الاسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية في أقرب وقت ممكن، توطئة لعودة النازحين لديارهم.



وأوضح المتحدث أن الأمين العام أكد في الخصوص علي أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ بمندرجاته كافة، كما أثنى على جهد الوسطاء للتوصل الي هذا الاتفاق وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تكثيف العمل للوصول الي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في أقرب الآجال.