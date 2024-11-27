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o
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ميقاتي للعائدين: لعدم التسرع وانتظار توجيهات قيادة الجيش
أخبار لبنان
2024-11-27 | 09:54
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ميقاتي للعائدين: لعدم التسرع وانتظار توجيهات قيادة الجيش
ميقاتي: نتطلع في الأيام المقبلة الى البدء بتنفيذ خطة الجيش لتعزيز انتشاره في الجنوب
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه "تابع منذ فجر اليوم مشاهد قوافل النازحين العائدين الى قراهم وبلداتهم في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما في الجنوب، وهي تؤكد تمسك اللبنانيين بأرضهم وترابهم وقيمهم".
وقال في بيان: "إننا نتطلع في الأيام المقبلة الى البدء بتنفيذ خطة الجيش لتعزيز انتشاره في الجنوب بما يمكّن جميع النازحين من العودة التدريجية الى منازلهم وقراهم".
وأضاف: "في هذه المناسبة، فإننا نناشد جميع العائدين كما الذين لا يزالون صامدين في منازلهم، عدم التسرع وانتظار توجيهات قيادة الجيش حفاظا على أمنهم وسلامتهم".
أخبار لبنان
ميقاتي
النازحين
الجيش
الجنوب
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