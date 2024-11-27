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رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: لإعادة النظر بالخطة التربوية
أخبار لبنان
2024-11-27 | 09:59
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رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: لإعادة النظر بالخطة التربوية
دعت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي (اللجنة الفاعلة) في بيان، "وزير التربية إلى إعادة النظر بالخطة التربوية التي انطلقت في ٤ تشرين الثاني، بكل ما تتضمنه، بدءا من تقليص المناهج والدوام وعدد أيام التدريس، وصولا إلى دفع بدل الإنتاجية ٦٠٠ دولار التي كانت قيد البحث قبل الحرب، مرورا بحسم ملف أساتذة المستعان بهم وتنظيم عقودهم، وكذلك أساتذة الارشاد الذين تبخرت ساعاتهم، فالحرب على لقمة العيش تكاد تكون أكثر إيلاما من الحرب مع العدو".
وتقدمت الرابطة من "اللبنانيين عموما وأهالي الضحايا والشهداء والجرحى والنازحين خصوصا، بالعزاء والمواساة والتمني بالشفاء، وإعادة بناء كل مخلفات الحرب، والأمل بغد أفضل، عساها تكون الحرب الأخيرة على وطننا وشعبه، وذلك بعد إعلان وقف إطلاق النار في لبنان وبدء لملمة جراحات الوطن وأبنائه وعودة النازحين إلى ديارهم بعد حرب إسرائيلية ضروس على وطننا الحبيب".
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