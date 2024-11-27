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اليونيفيل: سنتعاون مع جميع الشركاء المعنيين لإنجاح وقف إطلاق النار
أخبار لبنان
2024-11-27 | 10:48
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اليونيفيل: سنتعاون مع جميع الشركاء المعنيين لإنجاح وقف إطلاق النار
رحبت "قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان - اليونيفيل"، بـ"إعلان وقف الأعمال العدائية وتأكيد التزام قرار مجلس الأمن الدولي 1701 باعتباره الطريق نحو السلام".
وأكدت "اليونيفيل" في بيان، انها ستتعاون مع جميع الشركاء المعنيين لإنجاح وقف إطلاق النار"، لافتة الى أنها ستواصل أداء المهام المنوطة بنا، وأنها بدأت بالفعل في تعديل عملياتنا بما يتلاءم مع الوضع الجديد.
وقالت: "لقد عانى المدنيون على جانبي الخط الأزرق كثيرا بسبب هذا النزاع، ومن أجلهم، فإننا نحث كل الأطراف على تنفيذ القرار 1701 بشكل كامل نصا وروحا".
واضافت: "إن اليونيفيل وجنود حفظ السلام التابعين لها من نحو 48 دولة ظلوا في مواقعهم، وهم الآن على أهبة الاستعداد لدعم لبنان وإسرائيل في هذه المرحلة الجديدة، وفي تنفيذهما للقرار".
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