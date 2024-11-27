الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الحاج حسن: معادلة الشعب والجيش والمقاومة ستستمر والرهانات على شرق أوسط جديد ستسقط

أخبار لبنان
2024-11-27 | 10:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الحاج حسن: معادلة الشعب والجيش والمقاومة ستستمر والرهانات على شرق أوسط جديد ستسقط
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الحاج حسن: معادلة الشعب والجيش والمقاومة ستستمر والرهانات على شرق أوسط جديد ستسقط

اعتبر رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن "الشعب اللبناني الذي أظهر مستوى عالٍ من التضامن الوطني باحتضان النازحين وكان خير مضياف، وخير أخ لأخ، وخير أخت لأخت، وللمواطنين الذين فتحوا منازلهم وقلوبهم ومدارسهم ومؤسساتهم على امتداد الوطن، نوجه لهم التحية والشكر. ونوجه التحية والشكر إلى أهلنا النازحين الذين تركوا قراهم ومدنهم وأرزاقهم وأعمالهم وصمدوا وثبتوا وصبروا، واليوم عادوا بشكل كثيف منذ الرابعة من فجر هذا اليوم، كي يملؤوا الطرقات بعزمهم وإرادتهم وعودتهم إلى منازلهم التي سيعيدون إعمارها إن شاء الله، وإلى مؤسساتهم التي سيعاد إعمارها والتي ستكون إن شاء الله عامرة زاهرة بحضورهم وبعملهم". 

وأردف: "نوجه التحية إلى أركان الدولة اللبنانية، إلى دولة الرئيس نبيه بري الذي خاض الصمود السياسي، والذي بفضل حنكته وبدعم الميدان له وبدعم اللبنانيين، استطاع أن يجهض أهداف العدوان، وما كان يريد العدو أن يحققه من خلال هذا العدوان. كذلك التحية إلى الحكومة ورئيس الحكومة دولة الرئيس نجيب ميقاتي، والتحية إلى كل الفرق السياسية وكل فئات الشعب اللبناني التي وقفت صامدة في وجه هذا العدوان، وإلى وسائل الإعلام ، إلى المؤسسات إلى كل الذين صمدوا وثبتوا وصبروا على أهوال هذا العدوان تدميرا وقتلا  ولم يكن له في هذا الموقف أي انكسار وأي تراجع". 

وقال: "اليوم مع عودة النازحين وعودة الأهل إلى مدنهم وقراهم ، تحياتنا وتعازينا لعوائل الشهداء وتهنئتنا بالسلامة للذين لم يصبهم أذى ودعائنا بالشفاء للجرحى. نقول أن المقاومة باقية وثابتة وراسخة وقوية ومقتدرة.  وأن معادلة الشعب والجيش والمقاومة ستستمر وأن الرهانات على شرق أوسط جديد ستسقط، وأن فلسطين والقضية الفلسطينية ستبقى مهما حاول العدو أن ينقصها وأن ينهيها وأن لبنان سيبقى وطنا لجميع أبنائه، نعيش فيه معا على رغم الخلافات السياسية نتحاور ونجد الحلول لخلافاتنا، ونبني المؤسسات، نذهب إلى استكمال بناء المؤسسات بالتوافق وبالحوار وبالتلاقي.  لبنان هو وطننا جميعا ولنا جميعا وسنبنيه معا، سنعيد إن شاء الله إعمار ما تهدم، ونتحاور لنحل مشاكلنا جميعا بالحوار والنقاش والتلاقي". 

واضاف الحاج حسن: "نحن اليوم استطعنا أن نسقط أهداف العدوان وأن نجعل العدو، وسمعنا بالأمس رئيس وزراء العدو يتحدث عن الأسباب التي دفعته إلى الموافقة على ما وافق عليه، وهذا يدل على إن الصمود الوطني اللبناني فرض نفسه، وأن صمود المقاومة في الميدان فرض نفسه، وأن تلاحم الشعب والجيش والمقاومة فرض نفسه. نقول لكل اللبنانيين نحن وأنتم صمدنا واسقطنا أهداف العدوان ونحن وأنتم جميعا سنكمل بناء الوطن وسنكمل بناء ما تهدم وسنكمل قدما في بناء مؤسساتنا وبناء وطننا ".

 

أخبار لبنان

معادلة

الشعب

والجيش

والمقاومة

ستستمر

والرهانات

ستسقط

LBCI التالي
حميه من جسر حارة حريك: بدء فتح الطرق بالتعاون مع إتحاد بلديات الضاحية
مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ... أدرعي يوجّه انذارا عاجلا إلى سكان الجنوب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:20

النائب حسين الحاج حسن: رهانات العدو على شرق أوسط جديد ستسقط والقضية الفلسطينية ستبقى مهما حاول العدو أن ينهيها ولبنان سيبقى وطنا لجميع أبنائه وسنعيد اعمار ما تهدّم

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-21

شري للـLBCI: عناصر قوة لبنان هي ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة ونحن لا نريد ان يكون لبنان لقمة سائغة للعدو ونريد جيشًا قويًا

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-20

قاسم: لم ولن نغيّر في موافقنا الوطنية المقاومة ونؤمن بتكاتف الجيش والشعب والمقاومة

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-19

أديب عبد المسيح للـ LBCI: سيكون شرق اوسط جديد ليتحرر لبنان من عبودية الميليشيات وخلق كيان لبناني وسيسعى الرئيس السوري بأن يكون ضمن معادلة الانفتاح وهناك مستقبل لسوريا ولو انها ستكون أصغر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

فجر العودة الى النبطية وتفقد منازل العائلة

LBCI
أخبار لبنان
13:48

في الخيام.. أهالي تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل جنود إسرائيليين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

فجر السابع والعشرين من تشرين الثاني... تاريخ لن ينساه أهالي الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الـLBCI واكبت حركة العائدين منذ الصباح...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-11-26

سليم عساف يشارك مشهداً جميلاً للثلج في لبنان (صورة)

LBCI
آخر الأخبار
10:42

التحكم المروري: حركة المرور لا تزال كثيفة محلة انفاق المطار باتجاه خلدة ومن الجية باتجاه صيدا

LBCI
أخبار لبنان
07:35

قماطي: حزب الله يتحضر لإقامة تشييع "شعبي" للشهيد السيد حسن نصرالله

LBCI
خبر عاجل
02:41

الجيش الإسرائيلي: رصد عدة مركبات في الأراضي اللبنانية على متنها مشتبه بهم في منطقة محظورة وأطلقنا النار لمنع المشتبه بهم من الوصول إلى المنطقة مما دفعهم للمغادرة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

فجر العودة الى النبطية وتفقد منازل العائلة

LBCI
أخبار لبنان
13:48

في الخيام.. أهالي تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل جنود إسرائيليين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

فجر السابع والعشرين من تشرين الثاني... تاريخ لن ينساه أهالي الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الـLBCI واكبت حركة العائدين منذ الصباح...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

اولها اطلاق الرصاص ابتهاجا وآخرها مأساة

LBCI
أخبار دولية
13:30

سكان شمال اسرائيل يعارضون وقف النار... وخشية من هجوم بري على المستوطنات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

العودة الى البقاع.. بين فرح الرجوع الى الأرض والحزن على فراق الأحباء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

الموقف الأميركي في اليوم الأول لوقف الحرب على لبنان...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

اسرائيل تختتم عدوانها بحفلة مسيرات فوق بيروت

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
21:12

مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ... أدرعي يوجّه انذارا عاجلا إلى سكان الجنوب

LBCI
خبر عاجل
07:32

بيان لوزير التربية حول عودة التدريس الحضوري... وهذا ما جاء فيه

LBCI
أخبار لبنان
00:17

مشهد العودة.... آلاف السيارات على الطرقات والمواطنون "راجعين" (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
10:16

هاليفي: عناصر حزب الله الذين سيقتربون إلى الجيش الاسرائيلي والى منطقة الحدود والقرى في المنطقة التي حددناها سيستهدفون

LBCI
خبر عاجل
06:55

الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش أغلق كافة المداخل المؤدية إلى بلدة الخيام بسبب عدم إنسحاب القوات الإسرائيلية منها بعد

LBCI
خبر عاجل
02:41

الجيش الإسرائيلي: رصد عدة مركبات في الأراضي اللبنانية على متنها مشتبه بهم في منطقة محظورة وأطلقنا النار لمنع المشتبه بهم من الوصول إلى المنطقة مما دفعهم للمغادرة

LBCI
خبر عاجل
15:08

مصادر مقربة من ميقاتي تقول إن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ عند الخامسة من صباح الأربعاء في حين يؤكد الجانب الإسرائيلي أنه عند العاشرة صباحًا

LBCI
خبر عاجل
09:36

أدرعي لسكان الجنوب: التحرك نحو هذه المناطق يعرضكم للخطر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More