في الخيام.. أهالي تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل جنود إسرائيليين

أثناء توجّه أهالي بلدة الخيام الحدودية إلى قريتهم لتفقد الدمار الهائل الذي حلَّ بها، تعرضوا لإطلاق نار مباشر، من قبل جنود إسرائيليين لا يزالون في البلدة.



وقد وثّق الإعلام هذه المشهدية.