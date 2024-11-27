هوكستين: الجيش الإسرائيلي سيحافظ على مواقعه في جنوب لبنان إلى حين نشر الجيش اللبناني جنوده

أوضح المبعوث الأميركي آموس هوكستين في مقابلة مع قناة الشرق، أن الجيش الإسرائيلي سيحافظ على مواقعه في جنوب لبنان إلى حين نشر الجيش اللبناني جنوده في تلك المواقع.