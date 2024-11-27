غوتيريش: وقف إطلاق النار في لبنان أول شعاع أمل في الصراع بالشرق الأوسط

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من اليوم، هو "أول شعاع أمل" في الصراع بالمنطقة بعد شهور من التصعيد.



وقال في بيان مقتضب خلال زيارة إلى مسقط رأسه لشبونة برفقة رئيس الوزراء البرتغالي: "من الضروري على أولئك الذين وقعوا على التعهد بوقف إطلاق النار احترام هذا الالتزام بالكامل". وحث أيضا على وقف إطلاق النار الفوري في غزة.