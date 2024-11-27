بو عاصي لـ حوار المرحلة: على مرشّح الرئاسة ان يكون "مخضرمًا" مثال سمير جعجع..

اعتبر النائب بيار بو عاصي ان "لبنان مقسوم الى 4 اقسام الاول فَرح لوقف الحرب الثاني حزين لأن لبنان دُمّر، والثالث في نشوة النصر، والرابع في خيبة أمل لأنه كان يريد ان تقضي اسرائيل على حزب الله بالكامل، ونحن كقوات لبنانية نُعنى فقط في القسمين الأولين".



وقال في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر شاشة الـLBCI ان "الانتصار لا يستطيع أن يكون سلبيًا وأنا غير معني بسردية الانتصار وموقفنا لم يتغيّر منذ 25 سنة حتى اليوم وهو إحترام سيادة لبنان وجميع مكوناته، وانا اكثر من متشائم من هذا الاتفاق لأنه لصالح اسرائيل ولقد انجرّ لبنان الى حرب كان بالغنى عنها واسرائيل كانت تريد ضمان أمن سكان الشمال وهذا ما حصلت عليه بالفعل".



واضاف "ما من نصّ يُعطي الرئيس بري صلاحية تفويضه عن لبنان وهذه الصلاحية مناطة برئيس الجمهورية وفي غيابه يُعطى هذا الحقّ لرئيس الحكومة".



وعلى مقلب رئاسة الجمهورية أشار بو عاصي الى ان "في تصريح برّي الاخير "عودٌ على بدء" في موضوع الرئاسة وهو فعل خارج عن الصلاحيات من واجبات بري فتح مجلس النواب وواجبنا انتخاب رئيس".



وقال "يجب أن يكون المرشّح لرئاسة الجمهورية "مخضرم" في السياسة مثال الدكتور سمير جعجع بتمثيله السياسي وخبرته ولديه أكبر تكتّل في المجلس".



وعن جلسة مجلس النواب المقرّرة يوم الخميس، لفت بو عاصي الى ان "في جلسة يوم غد، لن نشارك كتكتّل الجمهورية القوية الا في بند واحد يخصّ التجديد لرؤساء الاجهزة الامنية".