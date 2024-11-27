عون لـ حوار المرحلة: ما من وحدة ساحات ولا جبهة اسناد وما من سلاح ذات بُعدٍ اقيلميّ الآن

أكد النائب آلان عون ان "هذه الحرب لأخذ العِبر والخلاصات، لكي تكون خاتمة أحزاننا".



وقال في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر شاشة الـLBCI "القرار 1701 هو لوقف العمليات الحربية بين لبنان واسرائيل، وقدّ أغلقت الجبهة مع اسرائيل وما من وحدة ساحات ولا جبهة اسناد الآن، وما سلاح في لبنان لديه أي بعد اقيلمي".



واضاف "يجب بسط سيادة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة وإجراء نقاش حول استراتيجية دفاعية، ويجب اعادة تقييم هذه الحرب وخصوصًا لدى حزب الله".



وتابع عون "لم يكن حزب الله يريد توسيع الحرب بهذا الشكل وبقي يرد في قواعد الاشتباك وعند اغتيال نصرالله توسّعت الحرب والتهديدات بشكل اكبر".



واشار الى اننا "نذهب باتجاه اعادة استيعاب البلد واحتضان بعضنا البعض والنقاش في الملفات التي ننقسم عليها وهنا تقع المسؤولية على القيادات وخصوصا قيادات المكوّن الشيعي".



ولفت الى ان "التمديد لقادة الأجهزة الامنية موضوع لا مهرب منه ولا حل سواه"، وفي الموضوع الرئاسي رأى ان "هناك ضغط دولي كبير للسعي إلى انتخاب رئيس جمهورية"، وقال "لا أرى مماطلة في الموضوع".

واعتبر انه "هناك اهتمام متزايد من السعودية بلبنان وبخاري يقوم بمشاورات مع الكتل لنقل الصورة في لبنان إلى قيادته وهو مُهتم بالاستحقاق الرئاسي وعرضنا أمامه مواصفات الرئيس من منظورنا ".