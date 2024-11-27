الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هوكستين: فريق عمل أميركي سيصل إلى بيروت..ومهلة الـ60 يوماً تهدف الى تعزيز دور الجيش اللبناني
أخبار لبنان
2024-11-27 | 16:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
هوكستين: فريق عمل أميركي سيصل إلى بيروت..ومهلة الـ60 يوماً تهدف الى تعزيز دور الجيش اللبناني
2
min
هوكستين: فريق عمل أميركي سيصل إلى بيروت..ومهلة الـ60 يوماً تهدف الى تعزيز دور الجيش اللبناني
أكد الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود آموس هوكستين، في تصريحات له مساء اليوم، أن فريق عمل أميركي مرتبط بلجنة مراقبة الاتفاق سيصل إلى بيروت الليلة لمتابعة تنفيذ الاتفاق.
وقال هوكستين أنه تحدث مع نائب الرئيس الفرنسي حول الموضوع، وسأله إن كانت فرنسا ترغب في الانضمام إلى اللجنة وإرسال موفدين إلى لبنان.
وفيما يتعلق بالوضع الداخلي في لبنان، شدد هوكستين على ضرورة أن يجتمع مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس جديد، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يتوقع من النواب التوجه إلى البرلمان لإتمام هذا الاستحقاق. وأكد أن لا مشكلة في أن يكون أي طرف، بما في ذلك "حزب الله"، منخرطاً في العملية السياسية، معتبرًا أن الشيعة في لبنان هم جزء من النسيج اللبناني مثل باقي الطوائف.
كما أشار هوكستين إلى أن دول الخليج لم تترك لبنان بسبب الحرب، بل قبلها بسبب وجود "صحنين على الطاولة في لبنان"؛ الأول يتعلق بالفساد والثاني بمجموعات خارجة عن شرعية الدولة. وأعرب عن أمله في أن يصبح لبنان قريباً بلداً آمناً، مؤكداً أن ذلك سيسهم في تشجيع الدول الخليجية والعربية على العودة للاستثمار في لبنان.
وعن الاتفاق الأمني، أوضح هوكستين أن "حزب الله" قد قبل بالاتفاق والتراجع إلى ما وراء نهر الليطاني، وعليه أن يلتزم بهذا التراجع. وأضاف أنه في حال حدوث أي خروقات للاتفاق، سيتم معالجتها فوراً ولن يُسمح بأن يكون جنوب لبنان قاعدة لمجموعات إرهابية.
كما أشار إلى أن مهلة الـ60 يوماً التي تم تحديدها هي فرصة للجيش اللبناني ليثبت قدرته على تسلم زمام الأمور. وإذا تمكّن الجيش اللبناني من ذلك، فقد لا تكون هناك حاجة لهذه المهلة.
وفيما يخص الهدنة، أوضح هوكستين في اجتماع عبر "زوم" مع مجموعة من اللبنانيين، أن ما تم التوصل إليه ليس مجرد هدنة لستين يوماً، بل اتفاق مستدام، وهو ما يأمل أن يتحقق.
أخبار لبنان
أميركي
بيروت..ومهلة
الـ60
يوماً
تعزيز
الجيش
اللبناني
التالي
الأردن يرحب بوقف إطلاق النار في لبنان
الجيش وزع منشورات تحذيرية من وجود قذائف غير منفجرة عند ازالة الركام
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-09-27
مصدر أمني لرويترز: الجيش اللبناني يفرض طوقًا أمنيًا حول السفارة الأميركية في بيروت
آخر الأخبار
2024-09-27
مصدر أمني لرويترز: الجيش اللبناني يفرض طوقًا أمنيًا حول السفارة الأميركية في بيروت
0
خبر عاجل
14:26
هوكستين: نحن لسنا أمام هدنة لـ٦٠ يوما بل أمام وقف دائم للنار لكن أمام الجيش اللبناني ٦٠ يوما للانتشار جنوبا
خبر عاجل
14:26
هوكستين: نحن لسنا أمام هدنة لـ٦٠ يوما بل أمام وقف دائم للنار لكن أمام الجيش اللبناني ٦٠ يوما للانتشار جنوبا
0
أخبار لبنان
13:29
هوكستين: الجيش الإسرائيلي سيحافظ على مواقعه في جنوب لبنان إلى حين نشر الجيش اللبناني جنوده
أخبار لبنان
13:29
هوكستين: الجيش الإسرائيلي سيحافظ على مواقعه في جنوب لبنان إلى حين نشر الجيش اللبناني جنوده
0
آخر الأخبار
13:23
أم إس أن بي سي عن هوكستين: الجيش اللبناني غير مجهز للانتشار من اليوم الأول ولتوفير قوة ضخمة تتيح تحقيق أهدافه
آخر الأخبار
13:23
أم إس أن بي سي عن هوكستين: الجيش اللبناني غير مجهز للانتشار من اليوم الأول ولتوفير قوة ضخمة تتيح تحقيق أهدافه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:28
بلدية الخيام: لانتظار بيان من السلطات المعنية تسمح فيه بالدخول الى البلدة
أخبار لبنان
03:28
بلدية الخيام: لانتظار بيان من السلطات المعنية تسمح فيه بالدخول الى البلدة
0
أخبار لبنان
03:24
أبو ناضر للـLBCI: دمّرنا البلد من أجل توحيد الساحات فلنخجل
أخبار لبنان
03:24
أبو ناضر للـLBCI: دمّرنا البلد من أجل توحيد الساحات فلنخجل
0
أخبار لبنان
03:20
الجيش: وصول طائرة إيطالية تحمل مواد طبية وإنسانية
أخبار لبنان
03:20
الجيش: وصول طائرة إيطالية تحمل مواد طبية وإنسانية
0
أخبار لبنان
03:16
المكتب الإعلامي لميقاتي: جلسة مجلس الوزراء بالأمس شهدت مناقشات بناءة ومثمرة
أخبار لبنان
03:16
المكتب الإعلامي لميقاتي: جلسة مجلس الوزراء بالأمس شهدت مناقشات بناءة ومثمرة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-11-25
مصادر أمنية لرويترز: العثور على أشخاص بعد غرق مركب سياحيّ في محافظة البحر الأحمر المصرية
أخبار دولية
2024-11-25
مصادر أمنية لرويترز: العثور على أشخاص بعد غرق مركب سياحيّ في محافظة البحر الأحمر المصرية
0
أخبار لبنان
02:49
مَهمّات الدفاع المدنيّ المنفّذة جراء العدوان
أخبار لبنان
02:49
مَهمّات الدفاع المدنيّ المنفّذة جراء العدوان
0
آخر الأخبار
2024-11-21
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة على الشعيتية في قضاء صور أدت في حصيلة غير نهائية إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح
آخر الأخبار
2024-11-21
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة على الشعيتية في قضاء صور أدت في حصيلة غير نهائية إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح
0
أمن وقضاء
2024-11-17
أدرعي: سلسلة غارات استهدفت مقرات قيادة عسكرية وبنى أخرى لحزب الله في الضاحية الجنوبية
أمن وقضاء
2024-11-17
أدرعي: سلسلة غارات استهدفت مقرات قيادة عسكرية وبنى أخرى لحزب الله في الضاحية الجنوبية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
02:45
اليوم الثاني من سريان وقفِ اطلاق النار... النازحون إلى ديارهم
تقارير نشرة الاخبار
02:45
اليوم الثاني من سريان وقفِ اطلاق النار... النازحون إلى ديارهم
0
أخبار لبنان
02:37
الطريق بين المصنع وجديدة يابوس تشهد قدوم سيارات اللبنانيين
أخبار لبنان
02:37
الطريق بين المصنع وجديدة يابوس تشهد قدوم سيارات اللبنانيين
0
أخبار لبنان
16:02
هوكستين: فريق عمل أميركي سيصل إلى بيروت..ومهلة الـ60 يوماً تهدف الى تعزيز دور الجيش اللبناني
أخبار لبنان
16:02
هوكستين: فريق عمل أميركي سيصل إلى بيروت..ومهلة الـ60 يوماً تهدف الى تعزيز دور الجيش اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان في لبنان... وهذا ما سيفعله
تقارير نشرة الاخبار
14:02
المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان في لبنان... وهذا ما سيفعله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
فجر العودة الى النبطية وتفقد منازل العائلة
تقارير نشرة الاخبار
13:52
فجر العودة الى النبطية وتفقد منازل العائلة
0
أخبار لبنان
13:48
في الخيام.. أهالي تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل جنود إسرائيليين
أخبار لبنان
13:48
في الخيام.. أهالي تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل جنود إسرائيليين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
فجر السابع والعشرين من تشرين الثاني... تاريخ لن ينساه أهالي الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:42
فجر السابع والعشرين من تشرين الثاني... تاريخ لن ينساه أهالي الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الـLBCI واكبت حركة العائدين منذ الصباح...
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الـLBCI واكبت حركة العائدين منذ الصباح...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
اولها اطلاق الرصاص ابتهاجا وآخرها مأساة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
اولها اطلاق الرصاص ابتهاجا وآخرها مأساة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:32
بيان لوزير التربية حول عودة التدريس الحضوري... وهذا ما جاء فيه
خبر عاجل
07:32
بيان لوزير التربية حول عودة التدريس الحضوري... وهذا ما جاء فيه
2
خبر عاجل
10:16
هاليفي: عناصر حزب الله الذين سيقتربون إلى الجيش الاسرائيلي والى منطقة الحدود والقرى في المنطقة التي حددناها سيستهدفون
خبر عاجل
10:16
هاليفي: عناصر حزب الله الذين سيقتربون إلى الجيش الاسرائيلي والى منطقة الحدود والقرى في المنطقة التي حددناها سيستهدفون
3
خبر عاجل
06:55
الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش أغلق كافة المداخل المؤدية إلى بلدة الخيام بسبب عدم إنسحاب القوات الإسرائيلية منها بعد
خبر عاجل
06:55
الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش أغلق كافة المداخل المؤدية إلى بلدة الخيام بسبب عدم إنسحاب القوات الإسرائيلية منها بعد
4
خبر عاجل
09:36
أدرعي لسكان الجنوب: التحرك نحو هذه المناطق يعرضكم للخطر
خبر عاجل
09:36
أدرعي لسكان الجنوب: التحرك نحو هذه المناطق يعرضكم للخطر
5
خبر عاجل
08:40
الجيش يباشر بتعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني (صور)
خبر عاجل
08:40
الجيش يباشر بتعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني (صور)
6
أخبار لبنان
00:58
أدرعي: كل من ينتقل جنوب هذا الخط يعرّض نفسه للخطر
أخبار لبنان
00:58
أدرعي: كل من ينتقل جنوب هذا الخط يعرّض نفسه للخطر
7
خبر عاجل
13:42
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قتلنا "مخربين" في مناطق عمل الجيش في جنوب لبنان وتم اعتقال آخرين
خبر عاجل
13:42
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قتلنا "مخربين" في مناطق عمل الجيش في جنوب لبنان وتم اعتقال آخرين
8
أمن وقضاء
14:44
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم موقع انتاج الصواريخ الدقيقة الأكبر لدى حزب الله
أمن وقضاء
14:44
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم موقع انتاج الصواريخ الدقيقة الأكبر لدى حزب الله
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More