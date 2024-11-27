حميه: عودة معبر ‎القاع جوسية البرّي بين لبنان وسوريا للعمل

كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه عبر حسابه على منصة إكس: "عودة معبر ‎القاع جوسية البرّي بين لبنان وسوريا للعمل".