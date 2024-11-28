أدرعي: كل من ينتقل جنوب هذا الخط يعرّض نفسه للخطر

#عاجل 🔴بيان عاجل إلى سكان لبنان

⭕️حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها وأيضا داخل القرى نفسها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري

⭕️جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى… pic.twitter.com/Ykcp0EoB2u — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 28, 2024

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي بيانًا عاجلًا إلى سكان لبنان.وكتب عبر اكس:"حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها وأيضا داخل القرى نفسها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوريالجيش الإسرائيليّ لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبًا حتى إشعار آخر.كل من ينتقل جنوب هذا الخط - يعرض نفسه للخطر."