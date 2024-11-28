الطريق بين المصنع وجديدة يابوس تشهد قدوم سيارات اللبنانيين

انتهت فرق وزارة الأشغال من ردم الحفرة الأول على طريق المصنع.



وباتت الطريق سالكة أمام حركة العبور.



وتستمر الأشغال على ردم الجزء الثاني من فجوة الحفرة الثانية، التي تبعد مسافة ٢ كلم.



وتشهد الطريق بين المصنع وجديدة يابوس قدوم سيارات اللبنانيين اللاجئين إلى سوريا يعودون إلى لبنان بعد قرار وقف النار.