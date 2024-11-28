مَهمّات الدفاع المدنيّ المنفّذة جراء العدوان

وزّعت المديرية العامة للدفاع المدنيّ في وزارة الداخلية والبلديات المهمات المنفذة، جراء العدوان الإسرائيليّ على لبنان، المنفذة منذ الأربعاء وحتى الساعة من صباح الخميس، وفق الآتي:



محافظة بيروت



- إستمرار عمليات البحث تحت الأنقاض في منطقة النويري.



ضاحية بيروت الجنوبية



- أخماد حريق ركام مبنى في منطقة الأجنحة الخمسة قرب مجمع الصادق.



- إخماد حريق ركام مبنى في منطقة الرمل العالي.



- إخماد حريق ركام مبنى في منطقة الكفاءات.



خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.