المكتب الإعلامي لميقاتي: جلسة مجلس الوزراء بالأمس شهدت مناقشات بناءة ومثمرة

المكتب الإعلامي لميقاتي: مجلس الوزراء مجتمعا عبّر عن ثقته بالجيش وبدوره الوطني الجامع

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان، أن بعض وسائل الإعلام عمد الى نشر أخبار مختلقة أو مجتزأة عن مداولات جلسة مجلس الوزراء بالأمس، إما بحثا عن "سبق صحافي" أو بهدف الإساءة الى الجيش.



وأكد البيان، أن جلسة مجلس الوزراء بالأمس شهدت مناقشات بناءة ومثمرة، وعرض قائد الجيش العماد جوزيف عون بوضوح ودقة عناوين الخطة المكتملة التي ينوي الجيش تطبيقها لتعزيز انتشاره في الجنوب بموجب القرار الدولي الرقم 1701، وتم الاتفاق على رفع الخطة الى مجلس الوزراء للموافقة عليها قبل المُباشرة بتنفيذها لاستكمال بسط سلطة الدولة على أراضيها كافة.



وأشار الى أن مجلس الوزراء مجتمعا عبّر عن ثقته بالجيش وبدوره الوطني الجامع، وبالحكمة التي تتعاطى بها قيادته في هذه الظروف الصعبة صونا للمؤسسة العسكرية ودورها، ولابعادها عن التجاذب السياسي.