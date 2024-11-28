الجيش: وصول طائرة إيطالية تحمل مواد طبية وإنسانية

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 27 / 11 / 2024، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة إيطالية تحمل مواد طبية وإنسانية مقدمة هبة من السلطات الإيطالية واللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان. وجرى تسلم الهبة بحضور الملحق العسكري الإيطالي في لبنان العقيد Luigi Dore، وضباط من الجيش، بالإضافة إلى ممثلين عن اللجنة.