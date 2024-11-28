أبو ناضر للـLBCI: دمّرنا البلد من أجل توحيد الساحات فلنخجل

أعرب القائد السابق لـ"القوات اللبنانية" فؤاد أبو ناضر، عن اعتقاده أنّ قرار وقف إطلاق النار لن يسقط، لكن سيكون هناك خروقات.



وقال للـLBCI: "لذلك على الدّولة أن تبدأ بالتطبيق، أي على الجيش أن ينتشر في الجنوب كلّه وأن يذهب إلى الأماكن التي فيها ذخائر ويفككها."



وأضاف: "دمّرنا البلد من أجل توحيد الساحات للقضية الفلسطينية فليكن لدينا بعض "الحشمة" والخجل لما حصل."



ورأى أنّ كل من دخل في معركة وحدة الساحات عمل لتأمين أوراق التفاوض لدى ايران.



ولفت إلى وجود احتلال جزئيّ وألّا نيّة لدى إسرائيل للإحتلال، إذ إنّها "هدفت إلى "تنظيف" ما حولها ممّا يهددها".



وشدّد على أنّ الجيش الإسرائيليّ على قدر ما يمكنه أن يؤذي لبنان أذاه، "فهو دمّر بيوتًا من دون أهداف".