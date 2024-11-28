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بلدية الخيام: لانتظار بيان من السلطات المعنية تسمح فيه بالدخول الى البلدة
أخبار لبنان
2024-11-28 | 03:28
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بلدية الخيام: لانتظار بيان من السلطات المعنية تسمح فيه بالدخول الى البلدة
هنأت بلدية الخيام الأهالي بالعودة الى قراهم وبيوتهم في الجنوب والضاحية وبيروت والبقاع وبعلبك.
وقالت في بيان: "أهلنا في الخيام، نقدّر اندفاعكم للعودة، ولكن للظروف الخاصة في أرض الخيام الغالية، وفي كل القرى المجاورة التي اجتاح العدو الصهيوني بعض أماكنها، وما زال فيها، وبعد الذي حصل اليوم من إطلاق للنار، نتمنى عليكم: انتظار بيان من السلطات المعنية، تسمح فيه بالدخول الى الخيام، وهذا الأمر يرتبط بآلية الإجراءات لدخول الجيش اللبناني، بعد انسحاب العدو من بعض الشوارع والنقاط التي ما زال متمركزاً فيها، إفساح المجال للجهات المعنية، للمسح الشامل، لرفع القنابل والصواريخ غير المتفجرة، وللتأكد من عدم وجود أماكن مفخخة، وكل ذلك حفاظاً على سلامة العائدين الى منازلهم، والانتظار لرفع الردميات المكدسة في الشوارع كي يتسنى للجميع الدخول بسياراتهم والوصول الى منازلهم، والتروي لتفويت أي فرصة على هذا العدو الهمجي بإطلاق النار أو خرق الاتفاق الذي أعادنا الى قرانا مرفوعي الرأس بفضل تضحيات مجاهدينا الأبطال".
أخبار لبنان
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