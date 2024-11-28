لودريان يلتقي نواب "اللقاء التشاوري المستقل"

التقى المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان في قصر الصنوبر صباح اليوم "اللقاء التشاوري النيابي المستقل" الذي ضم النواب الياس بو صعب وابراهيم كنعان وآلان عون وسيمون أبي رميا، بحضور السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفي ماغرو وعرض معهم التطورات ما بعد وقف إطلاق النار والمسار السياسي وأولوية انتخاب رئيس للجمهورية.