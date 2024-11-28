حقيقة ما حصل في الخيام

أكّد رئيس بلدية الخيام عدنان عليان أنّ ما حصل أمس هو أنّ بعض الأهالي عادوا إلى البلدة فوصلوا إلى نقطة ما زال الجيش الإسرائيليّ موجودًا فيها فأطلق عليهم ومن بينهم صحافيين قنابل صوتية.



وقال للـLBCI: "طلبنا من الأهالي عدم الدخول بموجب اتفاق وقف إطلاق النار ليدخل الجيش اللبنانيّ أوّلًا ويؤمّن سلامة الأهالي قبل رجوعهم."

وأكّد أنّ الجيش الإسرائيليّ موجود في منطقة شمالية شرقية من الخيام وقرب البلدية فقط.

وأعلن أنّ حوالى 55 شهيدًا استشهدوا في هذه الحرب في الخيام.