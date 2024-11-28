لودريان استهل لقاءاته في قصر الصنوبر...

استهل المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان صباح اليوم، لقاءاته في قصر الصنوبر.



يشار الى أن هناك طلبا فرنسيا بإسم الفرنسيين والأميركيين وأعضاء اللجنة "الخماسية" بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن وأن المماطلة بهذا الموضوع لم تعد مقبولة.