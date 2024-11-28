بـ9 كانون الثاني المقبل... بري يحدد موعداً لجلسة إنتخاب رئيس للجمهورية

حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعداً لجلسة إنتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني.



وقال بري في مستهل الجلسة التشريعية: "كنت آليت على نفسي أنه فور وقف إطلاق النار سأحدد موعدا لجلسة لإنتخاب رئيس للجمهورية فأنا أعلن منذ الآن تحديد جلسة في 9 كانون الثاني".

وأضاف بري: ""الجلسة ستكون مثمرة إن شاء الله وأعطينا مهلة شهر للتوافق في ما بيننا، وسأدعو سفراء الدول الى حضورها".".