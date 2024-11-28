"الصحة" تنشر جدول توزيع المساعدات على المستشفيات والجمعيات الإسعافية

ياسين بعد لقائه ميقاتي: نقاشنا تركّز على ثلاث نقاط... وسلسلة لقاءات لميقاتي

ياسين بعد لقائه ميقاتي: نقاشنا تركّز على ثلاث نقاط... وسلسلة لقاءات لميقاتي

النبطية على موعد مع استقبال أبناءها... رفع للأنقاض